Dünya Amazon çalışanlarının pet şişelere idrar yapmak zorunda kaldığını kabul etti Özür dileriz
AMERİKA

Amazon çalışanlarının pet şişelere idrar yapmak zorunda kaldığını kabul etti: Özür dileriz

Dağıtım yapan şoförlerinin, idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığı iddialarını önce sert bir şekilde reddeden Amazon, geri adım attı ve özür diledi.

Haber Merkezi Diğer
Amazon çalışanlarının pet şişelere idrar yapmak zorunda kaldığını kabul etti: Özür dileriz
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Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışverişin artması, e-ticaret sitelerinin çalışanlarının üstündeki iş yoğunluğunu arttırdı. Bu yoğunlukla birlikte internetten satışın dev markası Amazon; çalışanlarının mesai saatlerini insanlık dışı şartlarda geçirdiği hatta tuvalete gidemeyip pet şişelere idrarlarını yaptıklarını iddiaları sonrası sarsıldı.

Olaya siyasetçiler de dahil oldu

Sputnik'in haberine göre; Olaya siyasetçilerin de karışmasıyla birlikte kriz daha da büyüdü. İddialarla ilgili ABD'nin Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, Twitter mesajında Amazon'un hesabını etiketleyerek ''Çalışanlara saatte 15 dolar ödemek sizi ilerici bir iş yeri yapmaz. Üstelik siz sendikaya karşı bir tutum sergileyip çalışanların pet şişeye idrarlarını yapmaya zorlarken” dedi.

  • Amazon’dan Pocan'a yanıt ise “Buna gerçekten inanmıyorsun değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı” ifadeleriyle geldi.

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Sert yanıttan sonra özür geldi

Fakat tepkilerinden ardından Amazon, ABD'li siyasetçiye kurumsal hesaptan verdiği yanıt için özür diledi ve sürücülerin pet şişelere idrarlarını yapmak zorunda kaldıklarını kabul etti. Amazon News sitesinde yayınlanan özürde Amazon, tweetlerinin yanlış olduğunu kabul etti.

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Tuvalet bulmakta güçlük çekiyorlarmış


Yayınlanan mesajda, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını ve Pocan'a bir özür borçlu olduklarını kabul eden şirket, 'büyük bir sürücüsü kitlesi olduğunu ancak bu konuda mevcut çalışanlara odaklanmak yerine merkezlere odaklandıklarını, bu birimlerde düzinelerce tuvalet olduğunu ve çalışanların istedikleri zaman tuvalete gitmekte özgür olduklarını' ekledi. Amazon yayınladığı açıklamada; sürücülerin çoğunlukla trafikte ve kırsal yollarda bulunmaları nedeniyle tuvalet bulmakta güçlük çektiklerini ve pandemi sırasında umumi tuvaletlerin kapalı olmasının da sorunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

  • Şirket, yayınladığı özürde; bu durumun uzun süredir devam eden, endüstri çapında bir sorun olduğunu ve Amazon’a özgü olmadığını, ancak şirket olarak bunu çözmenin yollarını arayacaklarını da söyledi.

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