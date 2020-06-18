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Dünya Amazon ormanlarının yerli şefi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ASYA

Amazon ormanlarının yerli şefi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Amazon ormanları ile ilgili başlatılan koruma kampanyasının önde gelen isimlerinden yerli şefi Paulinho Paiakan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Diğer
Yerli şefi hayatını kaybetti.
Yerli şefi hayatını kaybetti.

Amazon ormanları ile ilgili başlatılan koruma kampanyasının önde gelen isimlerinden yerli şefi Paulinho Paiakan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Paiakan, 1980'lerde bölgeye yapılması planlanan bir hidroelektrik santrali projesi ile ilgili mücadelesi ile ismini duyurmuştu.

Brezilya Yerli Halkları adına yapılan açıklamada da Paiakan için, yerlilerin ve çevrenin "babası, lideri ve savaşçısıydı" ifadesi kullanıldı.

65 yaşındaki Paiakan, Kayapo yerlilerinin lideriydi.

En fazla can kaybı yaşanan ikinci ülke konumundaki Brezilya'da, Amazon halkları Covid 19 salgınından belirgin bir farkla etkilenmiş durumda.

Ülkede vaka sayısı bir milyona yaklaştı, resmi olarak 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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