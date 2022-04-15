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Dünya Amazonda ekonomik kriz ABDdeki rekor enflasyon sonrası satıcılardan yüzde 5lik ek ücret alacak
AMERİKA DÜNYA EKONOMİSİ

Amazon'da ekonomik kriz: ABD’deki rekor enflasyon sonrası satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret alacak

2020 yılından itibaren yaşanan pandemi ve bu sene itibarıyla Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş krizi sebebiyle enflasyon, küresel bir sorun haline geldi. Amazon da enflasyondan nasibini aldı. Şirket artık ABD'deki satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret alacak. Konuya ilişkin satıcılara gönderilen mesajda, söz konusu uygulamanın enflasyonun son aylarda önemli ölçüde artması nedeniyle hayata geçirileceği aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Amazonda ekonomik kriz: ABD’deki rekor enflasyon sonrası satıcılardan yüzde 5lik ek ücret alacak
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Amerikalı e-ticaret devi Amazon, artan maliyetler nedeniyle tarihinde ilk kez ABD'de satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon" ek ücreti uygulayacak. Şirketin konuya ilişkin satıcılara gönderdiği mesajda, söz konusu uygulamanın enflasyonun son aylarda önemli ölçüde artması nedeniyle hayata geçirileceği aktarıldı. Amazon'un depolama ve nakliye hizmetlerini kullanan üçüncü taraf yapan satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon ek ücreti" uygulanacağı belirtilen mesajda, uygulamanın 28 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

'ÖNEMLİ MALİYET ARTIŞLARI YAŞADIK'

Şirketin mesajında, ek ücret uygulamasının kalıcı olmayacağı belirtilerek, "Önemli maliyet artışları yaşadık ve satış ortaklarımız üzerindeki etkiyi azaltmak için mümkün olan her yerde bunları absorbe ettik." ifadesi kullanıldı. Dünya genelinde Kovid-19 kısıtlamaları hafifledikçe 2022'de normale dönüş beklendiğini ancak artan yakıt maliyetleriyle enflasyonun daha fazla zorluk getirdiğine işaret edilen mesajda, enflasyonist maliyetlerin artıp artmayacağı veya ne kadar süre devam edeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi.

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  • Öte yandan Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, CNBC kanalına verdiği röportajda, salgın, enflasyon ve savaşın maliyetlerinin şirketin karşılayamayacağı kadar yüksek olduğunu ifade etti.

ENFLASYON EN YÜKSEK SEVİYEDE

Satıcılara uygulanacak ek ücretin, şirketin enflasyon, salgın ve Ukrayna'daki savaşa bağlı artan maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle gerekli bir adım olduğunu savunan Jassy, "Belli bir noktada, tüm bu maliyetleri karşılamaya devam edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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