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Amazon’dan aşıya dev promosyon: 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobil ödülü

Jeff Bezos'un kurucusu olduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, aşıya teşvik için 8 depo çalışanına 40 bin dolarlık otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye verdi.

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Amazon’dan aşıya dev promosyon: 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobil ödülü
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Amazon, çalışanlarını aşılanmaya teşvik etmek için sekiz depo çalışanını otomobil ve 100 bin dolar nakit ikramiye ile ödüllendirdi. Şirket, "Amazon Vest Life" hesabındaki bir Instagram gönderisinde, dört depo çalışanı ve bir Whole Foods çalışanına, Covid-19 aşısı olduklarını kanıtladıktan sonra 40 bin dolar değerinde otomobil verildiğini duyurdu.

NTV’de yer alan habere göre, geçen hafta ise üç depo ve Whole Foods çalışanına aşılandıkları için 100 bin dolar nakit para ödül verildi.

Bununla birlikte Amazon, ağustos ayında Covid-19 aşısı olan çalışanlarını ödüllendirmek ve çekinenleri aşı yaptırmaya teşvik etmek için bir çekiliş başlattığını duyurmuştu.

“Max Your Vax” olarak adlandırılan kampanya çalışanlara araba kazanma şansı, 12 bin dolarlık tatil paketiyle birlikte bir haftalık ücretli izin, 100 bin dolar ve 500 bin dolar değerinde nakit ödül sunuyor.

Amazon'un bildirdiğine göre, bu ay 21 Ekim'e kadar yaklaşık 2 milyon dolar değerinde toplam 18 ödül verilecek.

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