Amazon’dan Filistinlilere adres zorbalığı

ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu e-ticaret devi Amazon'un, işgal altındaki Filistin topraklarından gelen siparişlerde adres olarak "Filistin" yazılması durumunda 24 dolara kadar kargo ücreti ödendiği ortaya çıktı. Buna karşın, Amazon'un adres olarak "İsrail" yazıldığında ücretsiz kargo hizmeti sunduğu belirlendi. Uygulamayı kabul eden Amazon'a "ayrımcılık" suçlaması yöneltildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde Amazon’un 49 dolar üzerindeki siparişlere uygulanan ücretsiz kargo hizmetinden faydalanmak için adrese “Filistin” değil “İsrail” yazmak gerekiyor. Bunu yapmayan Filistinliler, 24 dolara kadar kargo ücreti ödemek zorunda kalıyor. Amazon sözcülerinden Nick Caplin, söz konusu ücretsiz kargo promosyonunun Filistin bölgelerini kapsamadığını belirterek “Eğer Filistin topraklarındaki bir müşteri adresini girdikten sonra ülke olarak İsrail’i seçerse ücretsiz kargo promosyonundan faydalanabilir” diyerek durumu doğruladı. İsrailli uluslararası insan hakları avukatı Michael Sfard, Amazon’un uygulamasını “apaçık bir ayrımcılık” olarak niteledi.

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