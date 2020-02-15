Dünya Amazondan Filistinlilere adres zorbalığı
ORTADOĞU

Amazon’dan Filistinlilere adres zorbalığı

E-ticaret devi Amazon’un, işgal altındaki Filistin topraklarından gelen siparişlerde adres olarak ‘İsrail’ yazandan kargo ücreti almadığı ortaya çıktı. Adrese ‘Filistin’ yazan ise 24 dolar ücret ödemek zorunda. İsrailli uluslararası insan hakları avukatı Michael Sfard, “Yapılan apaçık bir ayrımcılık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu e-ticaret devi Amazon'un, işgal altındaki Filistin topraklarından gelen siparişlerde adres olarak "Filistin" yazılması durumunda 24 dolara kadar kargo ücreti ödendiği ortaya çıktı. Buna karşın, Amazon'un adres olarak "İsrail" yazıldığında ücretsiz kargo hizmeti sunduğu belirlendi. Uygulamayı kabul eden Amazon'a "ayrımcılık" suçlaması yöneltildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde Amazon’un 49 dolar üzerindeki siparişlere uygulanan ücretsiz kargo hizmetinden faydalanmak için adrese “Filistin” değil “İsrail” yazmak gerekiyor. Bunu yapmayan Filistinliler, 24 dolara kadar kargo ücreti ödemek zorunda kalıyor. Amazon sözcülerinden Nick Caplin, söz konusu ücretsiz kargo promosyonunun Filistin bölgelerini kapsamadığını belirterek “Eğer Filistin topraklarındaki bir müşteri adresini girdikten sonra ülke olarak İsrail’i seçerse ücretsiz kargo promosyonundan faydalanabilir” diyerek durumu doğruladı. İsrailli uluslararası insan hakları avukatı Michael Sfard, Amazon’un uygulamasını “apaçık bir ayrımcılık” olarak niteledi.

Gazze'den ABD'nin sözde barış planına karşı 'Filistin birlik hükümeti' çağrısı
DÜNYA
Gazze'den ABD'nin sözde barış planına karşı 'Filistin birlik hükümeti' çağrısı
Terörist HDPli vekilin evinden çıktı

Terörist HDP'li vekilin evinden çıktı

​Saklanan PKK'lıyı polisler kıskıvrak yakaladı
Kayınpederinden şok suçlamalar!

Kayınpederinden
şok suçlamalar!

'Kızımı aldattı, ​metresi var!'
Dünya futboluna damga vuran ceza

Dünya futboluna
damga vuran ceza

​UEFA, mali kurallara uymayan dev kulübü Avrupa'dan men etti.
Koronavirüsün <br>fotoğrafları yayımlandı

Koronavirüsün
fotoğrafları yayımlandı

Çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümü var.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

Başakşehir, kritik maçta Beşiktaş'ı mağlup etti.
7 günlük ateşkes

7 günlük ateşkes

​ABD ile Taliban anlaşmaya vardı.

Bakanlık <br>74 firmayı ifşa etti

Bakanlık
74 firmayı ifşa etti

99 üründe taklit ve tağşiş yapıldığı saptandı.
Sörloth'un<br> cezası indirildi

Sörloth'un
cezası indirildi

Sivasspor maçında forma giyebilecek.
THY'den <br>istihdam atağı

THY'den
istihdam atağı

​İki ilanın detayları belli oldu.
Topluca <br>Müslüman oldular

Topluca
Müslüman oldular

​8 bin yıldan bu yana bölgede yaşıyorlar.
Datça'da deprem

Datça'da deprem

​Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kadın kılığında kaçarken yakalandı

Kadın kılığında kaçarken yakalandı

Polis, kulaklıktaki fondöten izini fark ederek gözaltına aldı.
Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Erdoğan ile Han ortak basın toplantısı düzenledi.
Bahçelievler'de <br>boş bina çöktü

Bahçelievler'de
boş bina çöktü

Depremde hasar gördüğü için 1 ay önce boşaltılmıştı.
Rejim helikopteri <br>düşürüldü

Rejim helikopteri
düşürüldü

​3 gün öncede muhalifler, bir rejim helikopterini düşürmüştü.
Ailede anne ve baba olur

Ailede anne ve baba olur

​Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.