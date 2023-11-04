Ambulanslara ve okula saldırı: Daha ne kadar alçalacaksınız!

Gazze’de elektrik verilmediği için jeneratörlerle faaliyetine devam eden hastaneler tek tek duruyor. 35 hastaneden 16’sı bombardıman ve yakıt eksikliği nedeniyle artık çalışmıyor. Bölgede onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin faaliyetine son vermesiyle dün 4 kanser hastası öldü.
Katliamın dozu her geçen gün daha da artıyor. Terör devleti İsrail’e ait savaş uçakları, akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nin en büyük tıbbi kompleksi olan Şifa Hastanesi’nin ana girişini bombaladı. İsrail’in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır’da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu. Hastane çevresindeki sivillerin de zarar gördüğü saldırıda Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
YARALILARIMIZ ŞEHİT OLDU
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İsrail, Refah Sınır Kapısı’na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var” dedi. Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, “Şifa Hastanesi, Gazze’nin en büyük hastanesi. 1100 yataklı bir hastane. 2 bin 700’den fazla yaralı var içeride. Malzeme yok, ilaç yok, elimizden bir şey gelmiyor artık. Yaralılarımız şehit oldu. Çok vahim durumdayız. Yoğun bakımdakiler, kuvözdeki bebekler, acil hastalar... Nasıl müdahale edeceğiz bu şartlarda? Ne yardım var, ne temiz su” diye konuştu. İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Şifa Hastanesi’nin bahçesindeki ambulansları vurduktan sonra da Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı. Dün sabah saatlerinde ise Kudüs Hastanesi bombaların hedefi oldu.
Okulda katliam: En az 20 ölü
İsrail’in katliamı sadece ambulans saldırısı ile sınırlı kalmadı. İsrail uçakları Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu’nu bombaladı. Patlamanın ardından okulda can pazarı yaşandı. Saldıra en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca sivil de yaralandı. Olaydan kısa bir süre sonra çekilen görüntülerde okula gelen sağlık görevlilerinin saldırı bölgesinde yayılan ceset parçalarını topladıkları görüldü.