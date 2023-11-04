Ambulanslara ve okula saldırı: Daha ne kadar alçalacaksınız!

Katliamın dozu her geçen gün daha da artıyor. Terör devleti İsrail’e ait savaş uçakları, akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nin en büyük tıbbi kompleksi olan Şifa Hastanesi’nin ana girişini bombaladı. İsrail’in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır’da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu. Hastane çevresindeki sivillerin de zarar gördüğü saldırıda Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İsrail, Refah Sınır Kapısı’na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var” dedi. Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, “Şifa Hastanesi, Gazze’nin en büyük hastanesi. 1100 yataklı bir hastane. 2 bin 700’den fazla yaralı var içeride. Malzeme yok, ilaç yok, elimizden bir şey gelmiyor artık. Yaralılarımız şehit oldu. Çok vahim durumdayız. Yoğun bakımdakiler, kuvözdeki bebekler, acil hastalar... Nasıl müdahale edeceğiz bu şartlarda? Ne yardım var, ne temiz su” diye konuştu. İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Şifa Hastanesi’nin bahçesindeki ambulansları vurduktan sonra da Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı. Dün sabah saatlerinde ise Kudüs Hastanesi bombaların hedefi oldu.