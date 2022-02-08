Dünya Amerika BAEye F-22 savaş uçağı filosu gönderecek
ORTADOĞU

Amerika BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gönderecek

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ülkesinin bir hafta sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelişmiş F-22 savaş uçağı filosu göndereceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Amerika BAEye F-22 savaş uçağı filosu gönderecek
F-22 Savaş Uçağı

McKenzie, Pentagon'un bir hafta önce aralarındaki yakın iş birliği çerçevesinde ve Husi saldırılarına karşı BAE'ye askeri yardım göndereceğini açıklamasının ardından iki ülke arasındaki savunma iş birliği yollarına ilişkin BAE resmi ajansı WAM'a röportaj verdi.

CENTCOM Komutanı McKenzie, "BAE'ye bir hafta sonra gelişmiş F-22 savaş uçaklarından oluşan bir filo göndereceğiz ve hava üstünlüğü sağlayacak dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri." dedi.

Balistik füzelere karşı büyük savunma yeteneklerine sahip olan USS Cole muhribi de gönderdiklerini söyleyen McKenzie, muhribin BAE'nin sularında devriye gezeceğini ve BAE tarafı ile yakın çalışacağını ifade etti.

BAE'nin "bölgedeki en profesyonel ordulardan birine sahip olduğunu" vurgulayan McKenzie, "BAE'ye yönelik saldırılar ABD için çok endişe verici olsa da BAE çok güvenli bir yer." diye konuştu.

BAE'nin, Husilerin saldırılarını engellemedeki başarısına işaret eden McKenzie, saldırıların engellenmesinde ABD üretimi Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin (THAAD) kullanılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gelecekte daha etkili savunma sistemleri geliştirmek için BAE ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini aktaran McKenzie, ABD ile ortaklarının, insansız hava araçları saldırılarına daha başlamadan onlara karşı koyabilecek özellikte savunma teknolojileri geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

McKenzie, Husilerin "pervasız ve sorumsuzca" davrandığını, BAE'yi hedef aldığı ve Suudi Arabistan saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, McKenzie BAE ziyafeti kapsamında BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamed Muhammed Sani er-Rumeysi'yle de görüştü.

Rumeysi'nin ofisinde bir araya gelen ikili, ABD ve BAE arasındaki savunma ve askeri konular başta olmak üzere ortak koordinasyon ve iş birliğini ele aldı.

ABD'den F-35 operasyonu: Çin'in ele geçirmemesi için zamanla yarışıyorlar
FOTOĞRAF 10
Title
Carl Vinson uçak gemisine indiği sırada düşen ABD F-35C uçağının denizden çıkarılması için gerçekleştirilen operasyon hafta sonu başlatıldı.
Title
ABD donanması doğrudan çalışmaların nerede başladığını açıklamadı ancak Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığının Filipinler'in 185 deniz mili batısında ve Çin'in hava üssü inşa ettiği Paracel ada zincirinden biri olan Woody adasının 350 mil doğusundaki bir noktada enkaz çalışması yapıldığına yönelik uyarısı, uçağın denizden çıkarılma operasyonunun bu bölgede gerçekleştirildiğine dair yorumlara neden oldu.
Title
Diğer taraftan, daha önce deniz yüzeyinde enkazının yüzer haldeki fotoğrafları çıkan F-35C uçağının düşme anına ait iki görüntü de basına sızdırıldı.
Title
Görüntülerden birinin doğrudan geminin pistinden çekildiği ve uçağın gemiye yaklaşma anını çektiği anlaşılırken, ikinci bir görüntünün ise uçağın piste çakılma ve denize düşme anını gösteren gemideki bir güverte kamerası görüntüsü olduğu ortaya çıktı.
Title
Sosyal medyada yer alan güverte kamerasından sızdırılan görüntüye pilotun kaza esnasındaki çığlıkları da yansırken, uçağın piste çarptıktan sonra ateş alarak sürüklendiği ve denize düştüğü görülüyor.
Title
Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin uçağı çıkarmak için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.
Title
Kirby, sızan görüntülerin incelemeye tabi tutulan görüntüler olduğunu ve izinsiz paylaşıldığını kaydetti.
Title
Sözcü, bu görüntülerin sızdırılma şeklinin de incelemeye alındığını belirtti.
Title
ABD’ye ait F-35C uçağı 24 Ocak 2022'de Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son anda kurtulmuştu ancak gemide 7 mürettebat yaralanmıştı.
Title
Uçağın enkazının Çin tarafından ele geçirilmemesi için bölgede geniş güvenlik önemleri alınmıştı.
ABD'den F-35 operasyonu: Çin'in ele geçirmemesi için zamanla yarışıyorlar
ABD Donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inerken düşen F-35C savaş uçağının denizden çıkarılması için operasyon yapılıyor. ABD'ye ait F-35C uçağı 24 Ocak 2022'de Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son anda kurtulmuştu ancak gemide 7 mürettebat yaralanmıştı.

Amerika'ya ait F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü
DÜNYA
Amerika'ya ait F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü
Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu
gözükmüyor

Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.
Görenler hayran kalıyor

Görenler hayran kalıyor

Kar taneleri böyle görüntülendi.
Türkiye Aya hazırlanıyor: TÜBİTAK Uzay Enstitüsünün insansız uzay aracı imalat aşamasında

​Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme.

Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmenlere zulme sert tepki: Buna kim dur diyecek?

​Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi.

Karadenizli adam görünce dayanamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.