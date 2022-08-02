Amerika'dan Ukrayna ordusuna 550 milyon dolarlık yardım

Amerika Birleşik Devletleri Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta giderek önem kazanan roketatarlar ve topçu silahları için mühimmat da dahil olmak üzere Ukrayna askerine 550 milyon dolar değerinde bir askeri yardımda bulunacak.

Ağır silah mühimmatları da pakete dahil

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, yeni 550 milyon dolarlık paketin “ HIMARS olarak bilinen yüksek hareket kabiliyetine sahip gelişmiş roket sistemleri için mühimmatın yanı sıra ağır silah mühimmatı da içereceğini” söyledi.

Pentagon'dan yapılan açıklama

Pentagon'dan yapılan açıklamada, yardımın 75 bin adet 155 mm'lik topçu mermisi içerdiği belirtildi.

Açıklamada, ”Değişim gösteren savaş alanının gereksinimlerini karşılamak için ABD, Ukrayna'ya kritik alanlarda imkan sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.

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Toplam yardım 8,8 Milyar doları aştı

Pentagon'a göre bu, Cumhurbaşkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardımı 8,8milyar doların üzerine çıkarttı.

Washington'dan Kiev'e yapılan önceki silah yardımlarında karşı topçu radarları, tanksavar füzeleri, Sovyet yapımı helikopterler, mermiler ve hafif zırhlı araçlar yer almıştı.