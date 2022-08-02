Dünya Amerikadan Ukrayna ordusuna 550 milyon dolarlık yardım
ASYA

Amerika'dan Ukrayna ordusuna 550 milyon dolarlık yardım

ABD, Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık yeni silah paketi gönderecek. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu ABD'den gelen ileri teknoloji silah ve mühimmat yardımını kabul edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Amerikadan Ukrayna ordusuna 550 milyon dolarlık yardım
Cephedeki Ukrayna askerleri

Amerika Birleşik Devletleri Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta giderek önem kazanan roketatarlar ve topçu silahları için mühimmat da dahil olmak üzere Ukrayna askerine 550 milyon dolar değerinde bir askeri yardımda bulunacak.

Ağır silah mühimmatları da pakete dahil

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, yeni 550 milyon dolarlık paketin “ HIMARS olarak bilinen yüksek hareket kabiliyetine sahip gelişmiş roket sistemleri için mühimmatın yanı sıra ağır silah mühimmatı da içereceğini” söyledi.

Pentagon'dan yapılan açıklama
Pentagon'dan yapılan açıklama
  • Pentagon'dan yapılan açıklamada, yardımın 75 bin adet 155 mm'lik topçu mermisi içerdiği belirtildi.

Açıklamada, ”Değişim gösteren savaş alanının gereksinimlerini karşılamak için ABD, Ukrayna'ya kritik alanlarda imkan sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.

Toplam yardım 8,8 Milyar doları aştı

Pentagon'a göre bu, Cumhurbaşkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardımı 8,8milyar doların üzerine çıkarttı.

Washington'dan Kiev'e yapılan önceki silah yardımlarında karşı topçu radarları, tanksavar füzeleri, Sovyet yapımı helikopterler, mermiler ve hafif zırhlı araçlar yer almıştı.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
FOTOĞRAF 5
Title
Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br>
Title
TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br>
Title
Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br>
Title
Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br>
Title
Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br>
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan

Tartışmaların
odağındaki ada: Tayvan

70 yılı aşkın süredir askeri gerilime sebep oluyor.
Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Şifa deposu: Kilosu bin liraya satılıyor.

​Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.