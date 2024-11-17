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Amerikalı Müslümanlar hayal kırıklığı yaşıyor

Amerikalı Müslümanlar hayal kırıklığı yaşıyor

04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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ABD'li Müslümanlar
ABD'li Müslümanlar

Biden’ın İsrail’e desteğine tepki olarak, 5 Kasım’da Trump’ı destekleyen Amerikalı Müslümanlar kabine tercihlerinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Müslüman yatırımcı Rabiul Chaudhry, “Trump bizim sayemizde kazandı ve onun Dışişleri Bakanlığı ile diğer pozisyonlar için yaptığı seçimlerden memnun değiliz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti yönetiminin 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e verdiği destek nedeniyle 5 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump'ı destekleyen Müslüman sivil toplum liderleri, hayal kırıklığı yaşıyor. Trump'ın başkan seçildikten sonra yeni kabinesinde Dışişleri Bakanlığı'na İsrail destekçesi Marco Rubio'yu aday göstermesi öfkeye sebep oluyor. Rubio, daha önce yaptığı bir açıklamada, Hamas savaşçılarını "Hayvanlar" olarak nitelemiş ve İsrail'in bütün Hamasçıları öldürmesi gerektiğini söylemişti. Kritik eyaletlerden Pensilvanya'da, "Harris'i terk edin" kampanyasına öncülük ederek Trump'ın kazanmasına katkı sağlayan Müslüman yatırımcı Rabiul Chaudhry, "Trump bizim sayemizde kazandı ve onun Dışişleri Bakanlığı ve diğer pozisyonlar için yaptığı seçimlerden memnun değiliz" dedi.


#ABD
#Müslüman
#Joe Biden
#Donald Trump

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