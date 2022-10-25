Dünya Amerikalıların yüzde 80i muhalif partilerinin ülkeyi yıkacağını düşünüyor
AMERİKA

Amerikalıların yüzde 80'i muhalif partilerinin ülkeyi yıkacağını düşünüyor

Amerikalıların yaklaşık yüzde 80'i, karşıt siyasi partilerinin ülke için bir tehdit oluşturduğuna ve durdurulmazsa ülkeyi yok edeceğine inanıyor. Anket, Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinin, adaylarının kendi değerleriyle tutarlı olmayan ahlaki bir başarısızlığı olsa bile parti çizgisinde oy vereceğini gösteriyor.

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Haber Merkezi Diğer
​Amerikalıların yüzde 80i Muhalif Partinin ülkeyi yıkacağını düşünüyor
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Siyasi analist ve Dillard Üniversitesi Profesörü Dr. Robert Collins verdiği demeçte, bu seçimin iyimserlikten ziyade korku tarafından yönlendirildiğini söyledi.

NBC News'in bildirdiğine göre, öne çıkan bir diğer bulgu, Cumhuriyetçiler ve Demokratların oylarıyla hangi mesajı göndermek istedikleri sorulduğunda gösterdikleri "öfke".

Genel olarak, bu ara dönem seçmenleri için en önemli öncelikler ekonomi etrafında toplandı. Morning Consult ve Politico tarafından geçen hafta yayınlanan bir anket, Amerikalıların yüzde 42'sinin en büyük endişelerinin vergiler, ücretler, işler ve işsizlik gibi ekonomik konular olduğunu gösterdi. Kürtaj, doğum kontrolü ve eşit ücret gibi kadın sorunları, bu seçim döneminde Amerikalıların sadece yüzde 14'ünün en büyük endişe kaynağı olduğunu göstermesiyle arka planda kalıyor gibi görünüyor.

Amerikalıların yüzde 33'ü Biden'ın seçimi kendisinin kazandığını düşünmüyor

Collins, "Dobbs kararı düştüğünde kürtaj bir gündem meselesiydi ve sonra kadın seçmen kayıtlarına ilgide bir artış görüldü. Seçim o zaman olsaydı, Demokratlar iyi durumdaydı. Duygular sakinleştikten sonra konu daha fazla gündeme gelmedi. Demokratlar bu konuyu daha fazla vurgulamalı, ekonomide ve suçta kazanamazlar" ifadelerini kullandı.

NBC News anketine göre, Amerikalıların yüzde 77'si bu seçimde oylarının doğru sayılacağına güveniyor. Amerikalıların yüzde 60'ı ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığı meşru bir şekilde kazandığına inanırken, yüzde 33'ü kendisinin kazanmadığını söylüyor.

Bu anket cumhurbaşkanının onay notunun yüzde 45'te kaldığını gösterirken, seçmenlerin yüzde 71'i ülkenin yanlış yöne gittiğine inanıyor.

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