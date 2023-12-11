Amerikan halkının yüzde 80'i Biden'ın Gazze politikalarına tepkili: Barışa hizmet etmiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Tel Aviv'in en büyük destekçisi konumunda olan ABD Başkanı Biden'a kendi ülkesinden kötü bir haber geldi. Biden, Gazze'de katliam yanlısı politikasının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Son ulusal ankete göre, Biden'ın onay oranı başkanlığının en düşük düzeyi olan yüzde 40'a geriledi. NBC News çıkan sonuçlar için 'Genç seçmenler Biden'dan kopuyor' yorumunda bulundu.