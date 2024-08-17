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Dünya

Amerikan New York Times yazdı: İran'ın beklenen büyük saldırısı rafa mı kalktı?

Amerikan New York Times'ın iddiasına göre, İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastı sonrası terör devleti İsrail'e planladığı misillemeyi 'arabulucuların Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ateşkes sağlama çabalarına zaman tanımak amacıyla erteledi.

Seren Som
12:15 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Hamas lideri İsmail Haniye'nin ve Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Shukr’un suikastı sonrası 'intikam sözü' veren İran'ın olası saldırısı bölgede tansiyonu en yüksek seviyede tutuyor.

'Ateşkes için zaman tanıyor'

Amerikan New York Times, Doha'daki ateşkes görüşmelerini ve İran'ın misillemesine yönelik dikkat çeken bir iddia ortaya attı.


İsmi açıklanmayan ABD'li, İranlı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün sona eren ve bir hafta sonra devam edecek olan müzakere görüşmelerinin ardından İran'ın terör devleti İsrail'e karşı planladığı misillemeyi ertelediğini öne sürdü.


İran'ın bu kararı arabuluculara Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes için zaman kazandırmak amacıyla aldığı iddia edildi.

"Tahran yönetimi arabuluculara ateşkes görüşmelerini sürdürmeleri için zaman tanıyor"

Görüşmeler Kahire'de devam edecek

Üst düzey Amerikalı, İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililer dün Doha'da ikinci gün görüşmeleri için bir araya gelmiş, görüşmelerin sonunda yapılan ortak açıklamada her iki tarafa da “köprü kurucu bir öneri” sunulduğu belirtmişti. Bu üç hükümetin üst düzey yetkililerinin önümüzdeki haftanın sonundan önce Kahire'de yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.



#New York Times
#İran
#İsrail
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