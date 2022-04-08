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Dünya 15 bin Müslüman askerin görev yaptığı Amerikan ordusundan Ramazan manzarası
AMERİKA

15 bin Müslüman askerin görev yaptığı Amerikan ordusundan Ramazan manzarası

ABD ordusundaki kadın ve erkek Müslüman erkeklerin sayılarının 15 binden fazla olduğu biliniyor. Çoğu Afrikalı-Amerikalı, Hindistan, Pakistan ve Arap ülkelerinden olduğu belirtilen Müslüman ABD askerlerinin ortalama yaşları ise 21 olarak açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Amerikan ordusunda Müslüman var mı? ABD ordusunda Müslüman Var mı? ABD ordusundan Müslüman sayısı kaç?
15 bin Müslüman askerin görev yaptığı Amerikan ordusundan Ramazan manzarası​.

Dünyanın birçok noktasına askerlerini gönderen Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) asker sayısının, Müslüman ülkelerde çok yüksek oranlarda olduğu biliniyor. Ordularını genellikle Müslüman ülkelere yerleştiren ABD'nin ordu kadrolarında çok sayıda Müslüman da yer alıyor.

15 BİNİN ÜZERİNDE

Son yapılan çalışmalarda ABD ordusundaki Müslüman asker sayısının 15 binin üzerine çıktığı belirlendi.

Çoğu Afrikalı-Amerikalı, Hindistan, Pakistan ve Arap ülkelerinden olduğu belirtilen Müslüman ABD askerlerinin ortalama yaşları ise 21 olarak açıklandı.

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