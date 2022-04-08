15 bin Müslüman askerin görev yaptığı Amerikan ordusundan Ramazan manzarası​.

Dünyanın birçok noktasına askerlerini gönderen Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) asker sayısının, Müslüman ülkelerde çok yüksek oranlarda olduğu biliniyor. Ordularını genellikle Müslüman ülkelere yerleştiren ABD'nin ordu kadrolarında çok sayıda Müslüman da yer alıyor.
15 BİNİN ÜZERİNDE
Son yapılan çalışmalarda ABD ordusundaki Müslüman asker sayısının 15 binin üzerine çıktığı belirlendi.
Çoğu Afrikalı-Amerikalı, Hindistan, Pakistan ve Arap ülkelerinden olduğu belirtilen Müslüman ABD askerlerinin ortalama yaşları ise 21 olarak açıklandı.