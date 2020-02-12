Dünya Amsterdamda art arda patlama Bombalı mektup gönderdiler
AVRUPA

Amsterdam'da art arda patlama: Bombalı mektup gönderdiler

Hollanda'da bir posta merkezinde mektup içine yerleştirilen bomba infilak etti, polis kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Dakikalar sonra bir patlama daha oldu.

Haber Merkezi Diğer
Hollanda polisi, bombalı mektupların nereden gönderildiğini bulmaya çalışıyor.
Hollanda polisi, bombalı mektupların nereden gönderildiğini bulmaya çalışıyor.

Avrupa ülkesi Hollanda, güne posta dağıtım ofislerindeki patlamalarla başladı.

  • İlk patlama, başkent Amsterdam'daki posta merkezinde meydana geldi. Mektup içine yerleştirilen bomba infilak etti, polis kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Yerel medya, sabah 08.00 sularında gerçekleşen patlamanın ardından polisin hemen olay yerine ulaştığını bildiriyor.

Bombalı mektupların nereden geldiği henüz belli değil

Dakikalar sonra bu kez ikinci bir patlama oldu. Güneydeki Kerkrade kentinde yine posta dağıtım ofisinde bomba patladı.

Hollanda polisi, bombalı mektupların nereden gönderildiğini bulmaya çalışıyor.

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