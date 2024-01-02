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Ankara - Atina ilişkileri Yunan basınında: 2023 ilişkilerde iyi bir yıl oldu

Yunan medyası, Türkiye Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelere yer verdi. Yunan devlet kanalı ERT “2024, Türk-Yunan ilişkileri için çok önemli” ifadesini kullandı. Ta Nea gazetesi, geçen yıl olumlu adım atıldığını yazdı. Bir uzman, CNN Yunanistan'a değerlendirmesinde, "2023, ilişkilerde iyi bir yıl oldu" dedi.

14:44 - 2/01/2024 Salı
AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Yunan devlet kanalı ERT, "2023'te iki ülke arasındaki iklim nasıl değişti? " başlıklı haber yayınladı. Geçen yılın ilk aylarından itibaren Türk-Yunan ilişkilerindeki diplomatik zorlukların ortadan kalktığını vurgulandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ege'yi barış ve iş birliği denizi haline getirelim istiyoruz" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.


"2024, Türk-Yunan ilişkileri açısından çok önemli bir yıl olacak" denildi.


Ta Nea gazetesi, 2023’te iki ülke ilişkilerinde olumlu adımlar atıldığını yazdı.


"Deprem diplomasisi ile başlayan olumlu süreç, 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti ve Yüksek İşbirliği Konseyi'nin Atina’da hayata geçirilmesiyle tamamlandı" ifadelerine yer verildi.


Türk-Yunan ilişkilerinin 2023 yılındaki seyri CNN Yunanistan’ın da gündemindeydi.


Uluslararası İlişkiler Profesörü Kostas Yfantis ilişkileri değerlendirdi


Yunan profesör, geçen yılın 11 ayının sakin geçtiğini söyledi.


"Hatta bir noktada atmosfer dostane bile oldu. Dolayısıyla 2023, Türk-Yunan ilişkileri konusunda her açıdan iyi bir yıldı" dedi.


Eleytheros Typos gazetesi de, "Atina-Ankara ilişkilerinin 2024’te sakin sularda seyretmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.


Türkiye 2023'ü böyle geçti: Deprem, seçim, soykırım, şehitlerimiz...
Türkiye 2023'ü böyle geçti: Deprem, seçim, soykırım, şehitlerimiz...

2023 yılı, Türkiye için önemli gelişmelerin yaşandığı uzun bir sene oldu. Gerek iç gündemde gerekse uluslararası alanda yaşanan olaylar, ülkenin yönünü ve geleceğini şekillendirdi. Şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldık. Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ekim ayında ise terör devleti İsrail'in yıllardır Filistin'e karşı yürüttüğü işgal ve katliam politikası 'dünyanın gözü önünde' yeni bir boyuta ulaştı. İşte, gün gün 2023 yılında Türkiye gündemine damga vuran olaylar...

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