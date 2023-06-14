Ankara'daki kritik NATO toplantısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi

Ankara'daki kritik NATO zirvesi
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 3’lü mutabakat uyarınca tesis edilen 'Daimi Ortak Mekanizma'nın 4’üncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan 3'lü muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın 4'üncü toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
- "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın başkanlık ettikleri heyetimizde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri yer almıştır. Toplantıda, İsveç’in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizmanın önemini vurgulamışlar ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO’ya katılan Finlandiya’nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır."
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'daki üçlü toplantıyı değerlendirdi:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında bugün Ankara'da yapılan toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da ve Ankara'da yakın zaman önce görüşmeler yaptığını hatırlatan Stoltenberg, son görüşmede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki ortak mekanizmanın toplanması konusunda uzlaştıklarını belirtti.
Üyelik konusunda bir takvim sunamayacağını vurgulayan Stoltenberg, şunları kaydetti:
- "İsveç (taahhütlerini) yerine getirdi. Anayasayı değiştirdiler, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdılar ve Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdılar. İsveç'in Türkiye ile uzlaşılanlar üzerinden daha fazla ne yapılabilir meselesini konuşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Örneğin; bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin iadesi söz konusuydu. Bu hem terörle mücadele bakımından iyi hem de İsveç'in organize suçla mücadele çabaları bakımından iyi. Çünkü bu gruplar çoğunlukla birbiriyle bağlantılı. İsveç'te organize suça bulaşanlarla Türkiye'deki terör eylemlerine karışanlar sıklıkla aynı kişiler. İsveç'i en yakın zamanda üye olarak kabul etmek için çalışmaya devam edeceğiz."