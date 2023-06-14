Ankara'daki kritik NATO toplantısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi

"İsveç (taahhütlerini) yerine getirdi. Anayasayı değiştirdiler, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdılar ve Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdılar. İsveç'in Türkiye ile uzlaşılanlar üzerinden daha fazla ne yapılabilir meselesini konuşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Örneğin; bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin iadesi söz konusuydu. Bu hem terörle mücadele bakımından iyi hem de İsveç'in organize suçla mücadele çabaları bakımından iyi. Çünkü bu gruplar çoğunlukla birbiriyle bağlantılı. İsveç'te organize suça bulaşanlarla Türkiye'deki terör eylemlerine karışanlar sıklıkla aynı kişiler. İsveç'i en yakın zamanda üye olarak kabul etmek için çalışmaya devam edeceğiz."