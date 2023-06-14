Ankara'daki kritik zirve sonrası İletişim Başkanlığından ilk açıklama

Ankara'daki kritik NATO zirvesi
Ankara'daki kritik NATO zirvesi sonrası İletişim Başkanlığından ilk açıklama geldi.
İletişim Başkanlığı: Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi Toplantısında, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır.
Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir.
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