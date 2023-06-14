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Dünya

Ankara'daki kritik zirve sonrası İletişim Başkanlığından ilk açıklama

Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi Toplantısı sonrası İletişim Başkanlığından ilk açıklama geldi. Açıklamada, "İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

16:45 . 14/06/2023 Çarşamba
DHA
Ankara'daki kritik NATO zirvesi

Ankara'daki kritik NATO zirvesi

Ankara'daki kritik NATO zirvesi sonrası İletişim Başkanlığından ilk açıklama geldi.


İletişim Başkanlığı: Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesi Toplantısında, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır.


Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir.


Ayrıntılar geliyor...



#NATO
#İletişim Başkanlığı
#İsveç
23 dakika önce
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