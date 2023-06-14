Ankara'daki kritik zirve sonrası İletişim Başkanlığından ilk açıklama

Teröre ev sahipliği yapmakta ısrar eden ancak Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyen İsveç'i NATO'ya üye yapmak için bahane arayan ABD, Stokholm yönetimini övdü. Atılan göstermelik adımları büyüterek yeterli gören ABD, İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararı ile Ankara'ya verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.