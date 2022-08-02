Anlık 300 bin kişi izliyor: Pelosi'yi Tayvan'a götüren uçak inişe geçti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bugün Tayvan'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaret nedeniyle gerginlik yüksek. Uçuşu anlık 300 bin kişi canlı olarak izliyor. Pelosi’yi taşıdığı iddia edilen uçak Tayvan’a doğru inişe geçti.
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Çin'in giderek şiddetlenen uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyaret etme olasılığı Amerikan donanmasını hareketlendirdi.
Amerikan donanmasından ismi gizli tutulan yetkililerin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre dört Amerikan savaş gemisi bölgeye yönlendirildi.
Buna karşılık Çin donanmasına ait uçak gemisinin limandan ayrıldığı iddia edildi.
DÜNYANIN GÖZÜ BU UÇAKTA
Pelosi'yi Tayvan'a götürdüğü iddia edilen uçak internet üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Dünyanın büyük bir gerginlik içinde izlediği uçuşu anlık canlı takip eden sayısı 320 bin kişiye kadar ulaştı.
ATEŞ AÇMA YETKİSİ VERİLDİ
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak, Tayvan’a inişe geçti.
Pelosi'yi taşıyan uçağa herhangi bir Çin müdahalesi durumunda ABD hava kuvvetlerine ateş açma yetkisi verildi.
SU-35'LER TAYVAN BOĞAZI'NI GEÇTİ
Çin, Tayvan boğazını sivil uçaklara kapattı. Uçuşa yasaklanan Tayvan boğazına giren uçakları düşüreceğini açıkladı.
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Öte yandan Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin'e ait SU-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini belirtiyor.