Annemi istiyorum

Suriye’deki iç savaştan kaçarak babasıyla birlikte Türkiye’ye gelen Meryem Jobu, Suriye’de kalan annesine ve kardeşlerine kavuşacağı günü bekliyor. Suriye’nin Halep kentinde oturdukları evin yakınına bomba düşmesi sonucu hamile annesi Kamile Almehho (29) ve kız kardeşi Aya Jobu’u (3) ülkelerinde bırakarak babası Adnan Jobu ile Türkiye’ye gelen Meryem Jobu (6), Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşıyor. Kiraladıkları evde babası ile birlikte kalan küçük Meryem, babasının gündelik işlere gitmesi nedeniyle gününü aynı mahallede ikamet eden akrabalarının yanında geçiriyor. Annesiyle bazen telefonla görüşen Meryem, annesini 2 yıldır göremediğini ve çok özlediğini söyledi.

AYRILIĞIMIZA SON VERİN

Baba Adnan Jobu ise, Suriye’de kalan eşini Türkiye’ye getirmek için gerekli yerlere müracaat etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirterek, kızının psikolojisinin bozulmak üzere olduğunu, sürekle ‘anne’ diye ağladığını söyledi. Jobu, “Kızım Meryem 2 yıldır annesini görmedi. Perişanız, kızım her gün annesini sayıklıyor. Devlet büyüklerinden başkası bize yardım edemez, bu ayrılığımıza son verilmesini istiyorum artık” diye konuştu. Jobu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde burada kendi ülkelerindeki gibi yaşadıklarını belirterek, mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanı’nın “Bizim de sesimizi duyacağına eminim. Allah onlardan razı olsun” dedi.

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