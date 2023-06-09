Annesinin kredi kartıyla mobil oyunlara 64 bin dolar harcadı

Son dönemde 'casus balon' olayıyla gerilen ABD-Çin ilişkilerini iyice harlayacak bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik bir gizli dinleme tesisi kurmak üzere Havana ile gizli anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Çin'in böylelikle ABD'nin birçok askeri üssünün bulunduğu güneydoğu eyaletlerindeki e-posta, telefon görüşmeleri ve uydu iletileri gibi elektronik iletişimin yanı sıra gemi trafiğini de izlemeyi hedeflediği aktarıldı.