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Dünya

Annesinin kredi kartıyla mobil oyunlara 64 bin dolar harcadı

Çin'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin kartını kullanarak 64 bin doları mobil oyunlara harcadı. Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı anlaşıldı. 13 yaşındaki çocuğun annesi Gong Yiwang, okuldan haber gelene kadar kızının banka kartından para çektiğine dair fikri olmadığını söyledi.

16:00 . 9/06/2023 Cuma
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Çin'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin kartını kullanarak 64 bin doları mobil oyunlara harcadı. Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı anlaşıldı.


13 yaşındaki çocuğun annesi Gong Yiwang, okuldan haber gelene kadar kızının banka kartından para çektiğine dair fikri olmadığını söyledi.


Talihsiz anne kızının oyunlara ocak ve mayıs arasında yaklaşık 16 bin 800 dolar harcadığını belirledi. Uygulama içi satın alma işlemlerinde de yaklaşık 30 bin dolar gittiği tespit edildi.


Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı anlaşıldı. Böylece maliyet yaklaşık 64 bin doları buldu.


Yiwang,
“13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Afalladım; kafam patlayacakmış gibi geliyor”
dedi.



#Çin
#Kredi kartı
#Oyun
37 dakika önce
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