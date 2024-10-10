Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AP milletvekillerini taşıyan trende patlama: Araç boşaltıldı vekiller öfkelendi

AP milletvekillerini taşıyan trende patlama: Araç boşaltıldı vekiller öfkelendi

20:0810/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Genel Kurulun ardından milletvekillerini Brüksel'e geri taşıyan hızlı trende teknik bir arıza nedeniyle patlama meydana geldi. Tren boşaltılıp milletvekilleri de Paris'e sevk edilirken, yaşanan olay nedeniyle bazı vekillerin sosyal medyada öfkeli paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentindeki Genel Kurul toplantısının bitiminde Brüksel'e geri taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı.

Vekiller öfkelendi

Tren yolu şirketi Eurostar'dan alınan bilgiye göre, Strazburg-Brüksel seferini yapmak üzere hareket eden charter treninde kısa süre sonra teknik bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi. Bazı milletvekilleri olay nedeniyle sosyal medyada öfkeli paylaşımlarda bulundu.

AP Genel Kurulu ayda bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor. 7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti.

Tren daha önce de yanlış şehre gitmişti

Daha önce de milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti. Bu durum sosyal medyada şakalara neden olmuştu.



#Avrupa Parlamentosu
#Eurostar
#Strazburg
#Hızlı Tren

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 11 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri