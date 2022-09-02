Dünya Apple ve Samsung için kritik karar AB katı kurallar getirecek
AVRUPA

Apple ve Samsung için kritik karar: AB katı kurallar getirecek

Avrupa Birliği (AB), Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ve tabletlerinin pil ömürlerini uzatmalarına ve yedek parçaya kolay erişim sağlamalarına yönelik yasa hazırlıyor. AA'nın haberine göre, AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yasa tasarısını yayımladı.

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Apple ve Samsung için kritik karar: AB katı kurallar getirecek
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Avrupa Birliği (AB), Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ve tabletlerinin pil ömürlerini uzatmalarına ve yedek parçaya kolay erişim sağlamalarına yönelik yasa hazırlıyor.

AA'nın haberine göre, AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yasa tasarısını yayımladı.

Tasarıya göre, kullanıcının açık rızası olmaması halinde söz konusu ürünlerin enerji tüketimleri işletim sistemi yazılım güncellemesinden veya bir donanım güncellemesinden sonra kötüleşemeyecek.

Yazılım güncelleme ürün performansını olumsuz etkileyemeyecek.

Cihazlarda bir güncellemenin reddedilmesi sonucunda herhangi bir performans değişikliği yaşanamayacak.

Üreticiler, cihazlarının satışa sunulmasının ardından profesyonel tamircilere 5 yıl boyunca batarya, kapak, ekran, kamera, düğme, hoparlör, mikrofon gibi 15 farklı yedek parçayı tedarik etmek zorunda olacak.

Tüketicilerin de 5 yıl boyunca cihazın pil, ekran, arka kapak, sim ve hafıza kartı girişi gibi yedek parçalara erişimi olacak.

Üreticiler bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücret talep edecek.

Cihaz pillerinin kapasitelerinin 500 tam şarj sonrasında yüzde 83'ünün altına düşmemesi, bin tam şarj sonrasında da yüzde 80 kapasiteye sahip olması gerekecek.

AB Komisyonu, eylül ayı boyunca taslak hakkında halkın görüşleri topladıktan sonra düzenlemeye son halini verecek.

AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme hazırlamıştı.

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