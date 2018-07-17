Arakanlılar Myanmar'a 'vatandaş' olarak dönmek istiyor

Myanmar güvenlik güçlerinin şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlılar, BM Myanmar Özel Temsilcisine "Evlerine vatandaş olarak dönmek istediklerini" iletti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener'in 14-16 Temmuz'da Bangladeş'e yaptığı ilk ziyaretinde Cox's Bazaar'daki Arakanlı sığınmacılarla bir araya geldiği belirtildi.

Burgener'in ziyareti sırasında, Arakanlı sığınmacıların hikayelerini ve onlara karşı işlenen ''akıl almaz'' suçları dinlendiği aktarılan açıklamada, ciddi insan hakları ihlallerine rağmen Arakanlı sığınmacıların kendilerini ziyaret eden BM Myanmar Özel Temsilcisine, "Güvenlik garantileri ve vatandaşlık verilirse elverine dönme konusunda istekli olduklarını" ilettikleri ifade edildi.

Öte yandan 23 Temmuz Pazartesi günü New York'a yapacağı ziyareti sırasında BM Güvenlik Konseyini bilgilendirecek olan Burgener, eylül ayının başlarında ise Myanmar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

700 bin Arakanlı evlerinden uzakta

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar hükümeti dönüşe izin vermiyor

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.