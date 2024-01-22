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Dünya

Aranan iki ABD deniz komandosu ölü olarak bulundu

Konvansiyonel İran silahları taşıyan kaçak bir yelkenliye bindikten sonra kaybolan ve uzun süredir aranan iki ABD deniz komandosunun ölü olarak bulunduğu açıklandı.

07:16 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, konvansiyonel İran silahları taşıyan kaçak bir yelkenliye bindikten sonra kaybolan deniz komandoları için 10 gün boyunca çok yoğun arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.


Arama kurtarma çalışmasına ABD'nin yanı sıra Japon ve İspanyol hava ve deniz araçlarının katıldığı aktarılan açıklamada, "Ailelere olan saygımızdan ötürü şimdilik daha fazla bilgi paylaşmayacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 2 deniz komandosunun ölü olarak kayda geçtiği belirtildi.


ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İki cesur deniz komandomuzu kaybetmenin yası içindeyiz." diyerek, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.




#ABD
#ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
#deniz komandosu
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