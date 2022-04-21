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Dünya Arap Bakanlar Komitesi Mescid-i Aksadaki provokasyonlara karşı uluslararası müdahale çağrısı yaptı
ORTADOĞU

Arap Bakanlar Komitesi Mescid-i Aksa'daki provokasyonlara karşı uluslararası müdahale çağrısı yaptı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı. Kudüs'teki İsrail saldırganlığını değerlendirmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan Arap Bakanlar Komitesi, toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınladı. Komite, işgal altındaki Doğu Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki provokasyonlara karşı uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Arap Bakanlar Komitesi Mescid-i Aksadaki provokasyonlara karşı uluslararası müdahale çağrısı yaptı
İsrail polisi eşliğinde Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor.

İsrail'in Kudüs'teki hukuk dışı eylemleri ve politikalarıyla mücadele için Arap Birliği tarafından kurulan Arap Bakanlar Komitesi, Kudüs'teki olayları değerlendirmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Mesicd-i Aksa'da yaşananlara karşı uluslararası olarak acil harekete geçilmesi talebinde bulunuldu.

Uluslararası hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin korunması çağrısının yapıldığı bildirgede, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası güven ve barışı koruma yönündeki sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

''Açıkça provokasyon''

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırı ile ihlallerinin "Müslümanların duygularına yönelik açıkça provokasyon" olarak nitelendirildiği bildirgede, söz konusu ihlallerin şiddet sarmalını alevlendirdiği gibi hem bölgesel hem de uluslararası güven ve istikrarı da tehdit ettiği vurgulandı.

Bildirgede, Arap Birliği tarafından oluşturulan Arap Bakanlar Komitesi'nin de gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra Kudüs'ü korumak için gerekli adımları atması ve Filistin halkının direnişini desteklemesi için görevine devam edeceğine işaret edildi.

Arap Bakanlar Komitesi'nde Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Mısır, Fas ve BAE yer alıyor.

"Kudüs ve kutsalları siyaset üstü değişmez bir değerdir"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, Arap Bakanlar Komitesi toplantısının "Kudüs ve kutsallarının siyaset üstü değişmez bir değer" olduğu gerçeğini yansıttığını ve Kudüs'e yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ebu Gayt da toplantının sonuç bildirgesindeki maddelerin, Arap ve Müslümanların hem Kudüs ve Mescid-i Aksa hem de Filistin davasına olan duruşlarının özeti olduğuna dikkati çekti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ise İsrail'in kendi vizyonunu Mescid-i Aksa'ya dayatmak istediğini ve saldırılarının tüm Filistin topraklarına uzadığını ifade etti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlara İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, İsrail polisinin müdahalesinde 7 Filistinli gözaltına alınmıştı.

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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bir grup Fanatik Yahudi işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistinlilerin 'Allahu Ekber' nidalarıyla karşılık verdiği baskın kameraya yansıdı.



İşgalci İsrail polisi sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
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İşgalci İsrail polisi sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, alanı terk etmek istemeyen bazı Filistinlileri darbetti.

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