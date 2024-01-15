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Arap Birliği Somali-Etiyopya gündemiyle toplanıyor

Arap Birliği, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi ele almak amacıyla bakanlar düzeyinde çevrim içi bir toplantı düzenleme kararı aldı.

09:14 - 15/01/2024 Pazartesi
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Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin 17 Ocak'ta dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi acil bir toplantı düzenleme kararı aldığını belirtti.


Zeki, toplantının ana gündem maddesinin "Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan ve Etiyopya'nın Somali'nin kuzeybatısında işletme imtiyazını aldığı yasa dışı mutabakat zaptının yansımaları" olacağını ifade etti.


Toplantı kararı alındı


Toplantının Fas tarafından yönetileceğini söyleyen Zeki, Somali'nin talebi ve 12 Arap ülkesinin desteğiyle toplantı kararının alındığını açıkladı.


Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin dün yaptığı açıklamada, Etiyopya ile Somaliland arasındaki anlaşmanın hükümsüz olduğunu belirterek Etiyopya'ya müdahale uyarısında bulunmuştu. Arap Birliği ülkeleri, söz konusu anlaşmayı reddederek Somali'nin topraklarında egemenliği desteklediklerini açıklamışlardı.





#Arap Birliği
#Somali
#Etiyopya
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