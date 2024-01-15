Arap Birliği Somali-Etiyopya gündemiyle toplanıyor

Doğu Afrika ülkeleri Somali ile Etiyopya arasında çıkan 'Somaliland' krizi alevleniyor. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya hükümetinin Somali topraklarına "müdahale" etme ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Etiyopya-Somaliland arasındaki denize erişim anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirten Barre, "Etiyopya, Somali'nin topraklarına müdahalede bulunamaz. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilecekler." dedi.