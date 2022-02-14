Dünya Arap koalisyon güçlerinden kritik çağrı Hükümet binalarını boşaltın
ORTADOĞU

Arap koalisyon güçlerinden kritik çağrı: Hükümet binalarını boşaltın

Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyon güçleri, Husilerin Sana'da bulunan hükümet ve bakanlık binalarını saldırı operasyonları için kullandığını belirterek bu binaların boşaltılması yönünde çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Arap koalisyon güçlerinden kritik çağrı: Hükümet binalarını boşaltın
Foto/arşiv

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon çağrısında Husilerin Sana'da bulunan hükümet ve bakanlık binalarını saldırı operasyonları için kullandığı vurgulandı, söz konusu binalardaki sivillerin derhal bulundukları yerlerden ayrılmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'ndaki sivilleri hedef alan saldırıyla ilişkili olan Sana'daki merkezin bombalanacağı kaydedildi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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