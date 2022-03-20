Dünya Arap koalisyonu İran destekli Husiler Suudi Arabistana yönelik saldırılarını artırdı
ORTADOĞU

Arap koalisyonu: İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği dokuz insansız hava aracı ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Arap koalisyonu: İran destekli Husiler Suudi Arabistana yönelik saldırılarını artırdı
Arap koalisyonu: İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin artan saldırılarına dair Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya açıklama yaptı.

Maliki, "Yemen'deki İran destekli Husiler, kasıtlı ve sistematik olarak sivil nesne ve ekonomik tesisleri hedef aldı. Husiler, ülkeye yönelik düşmanca sınır ötesi saldırılarını artırdı." ifadelerini kullandı.

Bomba yüklü dokuz İHA imha edildi

Husilerin Cazan bölgesindeki sivil hedeflere gönderdiği bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirten Maliki, Cazan, Hamis Muşayt, Taif, Yenbu ve Zahran kentlerine gönderilen bomba yüklü dokuz İHA'nın da imha edildiğini aktardı.

Saldırılar sonucu bazı araç, konut ve tesislerde hasar meydana geldiğini ifade eden Maliki, ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Maliki açıklamasına şöyle devam etti:

"Husi milisler düşmanca saldırılarında, balistik füze ve İHA'lar kullanarak, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuyla korunan sivil ve ekonomik unsurları kasten hedef aldı. Ön soruşturmalar, Husilerin İran yapımı cruise (seyir) füzeleri kullandığını gösteriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor

Husilerin söz konusu saldırıları, Yemen krizini sona erdirmek, kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşmak için tüm uluslararası çaba ve girişimleri reddeden yaklaşımını teyit ediyor."

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını kaydetmişti.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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