Dünya Arap liderler Netanyahu ile görüşecek
ORTADOĞU

Arap liderler Netanyahu ile görüşecek

Amerikalı haham Marc Schneier, Körfez’deki Arap ülkeleri liderlerinin seçimlerden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek istediklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

ABD’deki dinlerarası diyaloğun önemli kuruluşlarından Etnik Anlayış Vakfı (FFEU) Başkanı Schneier, İsrail’in Jerusalem Post gazetesine açıklamalarda bulundu. “Körfez liderleri Netanyahu ile görüşmek istiyor” diyen Schneier, adını açıklamadığı Körfez liderlerinin mart ayında yapılacak seçimlerden sonra Netanyahu ile görüşmek istediklerini söyledi.

Marc Schneier

SUUD PLANDAN MEMNUN

Schneier, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planına da değindi. Suudi Arabistanlıların ABD’nin yeniden “Orta Doğu barışı için” devreye girmesinden memnun olduklarını savunan Amerikalı haham, buna karşılık bazı çekincelerinin de bulunduğunu kaydetti. Jerusalem Post gazetesine göre, yakın zamanda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Riyad’a giden Schneier, Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya gelmişti. Schneier, daha önce de İsrail’deki seçimlerden önce Netanyahu ve Arap ülkelerinden liderlerin katılımıyla Washington’un Mısır’ın başkenti Kahire’de bir zirve düzenlemeye çalıştığını ifade eden raporlara katkıda bulunmuştu.

Muhammed bin Selman

Filistinlilere gözaltı dalgası

  • Suudi Arabistan’da tutukluların haklarını savunan “Düşünce Mahkumları” adlı Twitter hesabı, Suudi Arabistan yönetiminin, ülkede ikamet eden Filistinlilere yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Riyad yönetiminin Filistin direnişine destek oldukları iddiasıyla ülkede ikamet eden Filistinlileri keyfi gözaltına aldığı ifade edildi. Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında “Nisan 2019’da gözaltına alınan kişilerin çocukları ve yakınlarının” yer aldığı kaydedildi. Filistin direnişinin desteklenmesinin gözaltı gerektiren bir suç olmadığı vurgulanan açıklamada, gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

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