Arap medyası: Türkiye Batı ile yaşanan dönüşümün merkezinde yer alıyor

Saffet Özdemir

Alhurra’da "Krizden, fırsata Erdoğan’ın on dört görüşmesinin sırrı" başlıklı yazıda Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna için büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis dahil 14 liderle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son beş gün içinde hareketliliği dikkat çekici görünüyor."

"Uluslararası siyasette değişim yaşanıyor"

"Türkiye ilişkileri ve uluslararası ilişkiler araştırmacısı Mahmoud Alloush, son beş gün içinde Ankara'daki diplomatik faaliyetin sırrı hakkında yorum yaparken Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının "uluslararası siyasette büyük bir değişime yol açtığına" inanıyor."

"Türkiye dönüşümün merkezinde"

Alloush, Al-Hurra'ya verdiği röportajda Türkiye’deki diplomatik hareketliliği şu şekilde aktarıyor: "Moskova ve Batı ile iç içe olan ilişkiler göz önüne alındığında Türkiye bu dönüşümün merkezinde yer alıyor ve her iki taraf için de büyük önem taşıyor." Alloush, "Özellikle diyalog sürecinde Türkiye'nin arabuluculuk çabaları Batılılar için önem arz ediyor" diyerek sözlerine devam ediyor.

REKLAM

DÜNYA BAE'li danışma şirketi: Osmanlı'dan sonra Türkiye ilk kez bu kadar güçlü

DÜNYA Suudi Arabistan medyası: Türkiye askeri yeteneklerini ustaca kullanıyor