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Dünya Arap Su Konseyinden kritik uyarı Hedasi Barajı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık bölgede savaşa yol açabilir
AFRİKA

Arap Su Konseyi'nden kritik uyarı: Hedasi Barajı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık bölgede savaşa yol açabilir

Arap Su Konseyi, Etiyopya'nın Hedasi Barajı konusundaki uzlaşmazlığının bölgede su savaşına neden olabileceği uyarısında bulundu. Etiyopya'nın "uzlaşmaz tutumuna son vermesi" istenen açıklamada, "Nil Nehri'nin geçtiği iki ülkenin (Mısır ve Sudan) haklarının korunması" talep edildi.

Haber Merkezi AA
Arap Su Konseyinden kritik uyarı: Hedasi Barajı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık bölgede savaşa yol açabilir
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Kahire merkezli Arap Su Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır ve Sudan için su güvenliği, Arap milli güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Etiyopya'nın "uzlaşmaz tutumuna son vermesi" istenen açıklamada, "Su nedeniyle bir savaşın ortaya çıkması, bölgede şiddetli ve korkunç sonuçlar doğuracaktır. Düşman yaratmak için sudan mahrum bırakmaktan daha ciddi bir sebep yoktur." uyarısı yapıldı.

Afrika Birliği, İslam ülkeleri ve Arap Birliği dahil tüm uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Hedasi Barajı'nın ikinci kez doldurulması öncesinde gerekli adımların atılması ve bağlayıcı anlaşmalarla Nil Nehri'nin geçtiği iki ülkenin (Mısır ve Sudan) haklarının korunması" talep edildi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

  • Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.
  • Yüzde 79'u tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.
  • Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.
  • Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.
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