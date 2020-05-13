Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 sebebiyle 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 556'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 338 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 10 bin 431 olduğu aktarıldı.

Bakanlık 2 bin 486 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 522'ye ulaştığını ifade etti.

Ülke genelinde 186 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 253 olduğunu dile getiren Fevrar, 60 kişinin sağlığına kavuşmasıyla bugüne kadar 3 bin 58 hastanın iyileştiği bilgisini paylaştı.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 249 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 5 bin 780'e ulaştığını açıkladı.

Şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 195 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktaran Bakanlık, toplam can kaybının 9 olduğunu hatırlattı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, 94 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 512'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 140 kişinin daha iyileştiğini böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 3 bin 131'e çıktığını ifade eden Elyubi, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediğini ve toplam ölü sayısının 188 olduğunu aktardı.

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ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığı da sınır kapılarından giren 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 582'ye çıktığını açıkladı.

Bakanlık, taburcu edilen hasta sayısının ise 392'ye ulaştığını kaydetti. Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.