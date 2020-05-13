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Dünya Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ORTADOĞU

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, Mısır'da 556'ya, Cezayir'de 522'ye yükselirken, Bahreyn, Fas ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 sebebiyle 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 556'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 338 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 10 bin 431 olduğu aktarıldı.

Bakanlık 2 bin 486 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 522'ye ulaştığını ifade etti.

Ülke genelinde 186 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 253 olduğunu dile getiren Fevrar, 60 kişinin sağlığına kavuşmasıyla bugüne kadar 3 bin 58 hastanın iyileştiği bilgisini paylaştı.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise 249 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 5 bin 780'e ulaştığını açıkladı.

Şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 195 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktaran Bakanlık, toplam can kaybının 9 olduğunu hatırlattı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, 94 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 512'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 140 kişinin daha iyileştiğini böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 3 bin 131'e çıktığını ifade eden Elyubi, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediğini ve toplam ölü sayısının 188 olduğunu aktardı.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığı da sınır kapılarından giren 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 582'ye çıktığını açıkladı.

  • Bakanlık, taburcu edilen hasta sayısının ise 392'ye ulaştığını kaydetti. Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

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