Dünya Arapça hazımsızlığı
AVRUPA

Arapça hazımsızlığı

AB Türkiye Delegasyonu, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Türkçe, İngilizce ve Arapça mesaj yayınladı. Ancak gelen tepkiler üzerine mesaj kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AB Türkiye Delegasyonu tarafından paylaşılan mesaj
AB Türkiye Delegasyonu tarafından paylaşılan mesaj

AB Türkiye Delegasyonu’nun sosyal medyadaki hesabında yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle bir mesaj yer aldı. "2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz" şeklindeki mesajın İngilizcesi ve Arapçasına da yer verildi.

Sosyal medyada mesajın Arapça olarak da yayınlanmasına tepkiler üzerine yapılan açıklamada, üç yıldır mesajlarında Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra Arapça’nın da kullanıldığı belirtildi. Ancak Delegasyon'dan kısa süre sonra bir açıklama daha geldi. Açıklamada, "...Türkiye’deki Suriyeli öğrencilere ulaşmak için yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz" denildi.

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