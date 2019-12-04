Arazi araçlarıyla giriş yaptılar: İran destekli yabancı teröristlerden Deyrizor'daki noktalarına takviye Arazi araçlarıyla giriş yaptılar: İran destekli yabancı teröristlerden Deyrizor'daki noktalarına takviye İran destekli yabancı terörist gruplara mensup yaklaşık 100 kişi, çok sayıda zırhlı araç ile silah monte edilmiş arazi araçlarıyla 4x4 Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptı.

Haber Merkezi 04 Aralık 2019, 12:18 Son Güncelleme: 04 Aralık 2019, 12:35 AA