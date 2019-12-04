Dünya Arazi araçlarıyla giriş yaptılar İran destekli yabancı teröristlerden Deyrizordaki noktalarına takviye
ORTADOĞU

Arazi araçlarıyla giriş yaptılar: İran destekli yabancı teröristlerden Deyrizor'daki noktalarına takviye

Arazi araçlarıyla giriş yaptılar: İran destekli yabancı teröristlerden Deyrizor'daki noktalarına takviye

İran destekli yabancı terörist gruplara mensup yaklaşık 100 kişi, çok sayıda zırhlı araç ile silah monte edilmiş arazi araçlarıyla 4x4 Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptı.

Haber Merkezi AA
Konvoydaki araçların Deyrizor'daki gruplara dağıtıldığı öğrenildi.
Konvoydaki araçların Deyrizor'daki gruplara dağıtıldığı öğrenildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine kara desteği sağlayan İran destekli yabancı terörist gruplar, Irak üzerinden Deyrizor'daki askeri noktalarına takviye yaptı.

  • Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, konvoy ilk olarak Elbu Kemal ilçesine ulaştıktan sonra, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların elinde tuttuğu Deyrizor il merkezine gitti.

Konvoydaki araçların Deyrizor'daki gruplara dağıtıldığı öğrenildi.

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Deyrizor İran destekli grupların işgalinde

Esed rejimi, söz konusu İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

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Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan “hüseyniyeleri” açıyor.

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