Dünya Dünyada yeni salgın paniği Arjantinde Kovid-19 bağlantılı ilk siyah mantar vakası açıklandı
AMERİKA

Dünyada yeni salgın paniği: Arjantin'de Kovid-19 bağlantılı ilk siyah mantar vakası açıklandı

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan taburcu olan bir kişinin ‘kara mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arjantinde Kovid-19 bağlantılı ilk siyah mantar vakası açıklandı
Arşiv

Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

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