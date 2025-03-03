'Arkamıza yaslanıp izlemeyeceğiz!'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinde maruz kaldığı muamele sonrası Avrupalı liderler İngiltere’nin başkenti Londra’da buluştu. Avrupa’dan devlet başkanları ve başbakanların katıldığı zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

UKRAYNA’YI DESTEKLEMEYE DEVAM

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İngiltere, Fransa ve diğerleri ile savaşı durdurmak için Ukrayna ile bir plan üzerinde çalışacağımız, ardından bu planı ABD ile görüşeceğimiz ve bu planı daha ileri taşıyacağımız konusunda anlaştık" diye konuştu. Starmer, şunları kaydetti:

"Öncelikle Ukrayna’ya askeri yardım akışını sürdüreceğiz ve Ukrayna'yı şimdi güçlü kılmak için Rusya'ya ekonomik baskıyı artırmaya devam edeceğiz. İkinci olarak, kalıcı bir barışın, Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğini sağlaması gerektiği ve Ukrayna’nın (müzakere) masada olması gerektiği konusunda anlaştık. Üçüncü olarak, bir barış anlaşması durumunda, gelecekte herhangi bir işgali önlemek için Ukrayna’nın kendini savunma yeteneklerini artırmaya devam edeceğiz. Dördüncü olarak, Ukrayna'da (barış) anlaşmasını savunmak ve barışı garanti etmek için istekli olan (ülkelerden) oluşan bir koalisyon geliştirmek için ilerleyeceğiz. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez."

NATO: AVRUPALILAR AKTİF OLACAK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna'da Avrupalı güçlerin "aktif olacağını" ifade etti. Rutte, güvenlik garantileri konusunda Fransa ve İngiltere'nin inisiyatif aldığını ancak diğer Avrupa ülkelerinin de yardımcı olmaya istekli olduğunu kaydetti.

'AVRUPA’YI SİLAHLANDIRMALIYIZ'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerek" dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni birliğin öneminden bahsederken, Hollanda Başbakanı Dick Schoof da "Birleşmiş bir Avrupa şimdi her zamankinden daha önemli" diye konuştu.

UKRAYNA’YA İNGİLİZ KREDİSİ

ABD’nin kredi musluklarını kapattığı Ukrayna’ya İngiltere’den yardım eli uzandı. İngiltere ve Ukrayna arasında kredi anlaşmasına imza atıldı. Başbakan Starmer, "Ukrayna'nın Belfast'te üretilecek 5 binden fazla hava savunma füzesini almasını sağlamak için 1,6 milyar sterlinlik İngiltere ihracat finansmanını kullanmasına olanak sağlayan yeni bir anlaşmayı duyuruyorum. Bu, savunma sanayimizde istihdam yaratacak" dedi. Zelenski de "Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek" ifadelerini kullandı.

Amerika’daki politika Avrupa’da soru işareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya ilişkin "Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor" dedi. Fidan, "Amerika'nın son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu Avrupa Birliği'nde" diye konuştu.







