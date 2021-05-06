Arnavutluk'ta canlı yayınlanan basın toplasına THY arası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İkilinin ortak basın açıklaması sırasında Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı pistte ilerlemeye başladı. TRT Haber'in haberine göre, Varhelyi ve Rama, basın toplantısına devam edebilmek için uçağın geçişini beklemek zorunda kaldı.

GÜLÜMSEDİLER

İki lider Türk Hava Yolları’nın ismini tekrarlayarak gülümsedi, ortak basın toplantısına bir süre ara verdi.

Yerel televizyon kanallarında canlı yayınlanan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Kullanıcılar "Balkanlara yönelik Türk dış politikası bundan daha iyi gösterilemezdi" ve "Milyon dolarlar versen bugünkü reklamı yaptıramazsın” şeklinde yorumlar yaptı.

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