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Dünya Arnavutlukta canlı yayınlanan basın toplasına THY arası
AVRUPA

Arnavutluk'ta canlı yayınlanan basın toplasına THY arası

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi'nin havalimanındaki basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Pistte ilerleyen THY uçağı nedeniyle toplantıya kısa bir ara verildi.

Haber Merkezi Diğer
Arnavutlukta canlı yayınlanan basın toplasına THY arası
Uçağın geçtiği anlarda iki liderin Türk Hava Yolları’nın ismini tekrarlayarak gülümsediği anlar kameraya yansıdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İkilinin ortak basın açıklaması sırasında Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı pistte ilerlemeye başladı. TRT Haber'in haberine göre, Varhelyi ve Rama, basın toplantısına devam edebilmek için uçağın geçişini beklemek zorunda kaldı.

GÜLÜMSEDİLER

İki lider Türk Hava Yolları’nın ismini tekrarlayarak gülümsedi, ortak basın toplantısına bir süre ara verdi.

Yerel televizyon kanallarında canlı yayınlanan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Kullanıcılar "Balkanlara yönelik Türk dış politikası bundan daha iyi gösterilemezdi" ve "Milyon dolarlar versen bugünkü reklamı yaptıramazsın” şeklinde yorumlar yaptı.

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