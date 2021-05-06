Arnavutluk'ta canlı yayınlanan basın toplasına THY damgası

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Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Dün akşam Çankaya Köşkü’nde düzenlenen iftar yemeğine katılan azınlık cemaatlerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bu anlamlı masada bulunmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Davetliler, farklı inanç mensupları olarak güzel kalpli ve vicdanlı insanların olduğu Türkiye gibi bir ülkede güven içinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade etti. Türkiye’de hiçbir dönemde görmedikleri kolaylıkları son 20 yılda yaşadıklarını anlatan misafirler, AK Parti iktidarı döneminde fark edildiklerini, kapılarının çalındığını ve muhatap alındıklarını ifade ettiler.