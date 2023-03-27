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Dünya

Arnavutluk'ta televizyon binasına silahlı saldırı: Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yerel televizyon binasına düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

14:08 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Arnavutluk'ta televizyon binasına silahlı saldırı.

Arnavutluk'ta televizyon binasına silahlı saldırı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yerel televizyon binasına düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.


Tiran Bölge Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün gece kimliği bilinmeyen kişilerin, yerel bir televizyon binasına ateş açtığı kaydedildi.


Açıklamada,
"Açılan ateş sonucu 60 yaşındaki güvenlik görevlisi P.K. hayatını kaybetti."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin yakınlarına başsağlığı diledi.



#Arnavutluk
#Tiran
#Silahlı Saldırı
2 saat önce
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