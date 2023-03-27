Arnavutluk'ta televizyon binasına silahlı saldırı: Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta televizyon binasına silahlı saldırı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yerel televizyon binasına düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Tiran Bölge Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün gece kimliği bilinmeyen kişilerin, yerel bir televizyon binasına ateş açtığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin yakınlarına başsağlığı diledi.