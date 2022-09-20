Arnavutluk'ta Thodex'in kurucusu Özer'in tutukluluk kararı onaylandı

LGBT aktivisti imam Zahed: Ruhaniyet ve cinsel tercih sınırlandırılmamalıdır

Fransa'da sözde 'İmam' ünvanı ile LGBT propagandasına hizmet eden ve 'Brand Week İstanbul' festivali kapsamında Türkiye'ye davet edilen eşcinsel Mohamed Zahed, katıldığı bir programda 'Cinsellik ve ruhaniyet arasında insanlara seçim yaptırmak zulümdür.' ifadelerini kullandı. Zahed'in daha önce eşcinselliğin lanetlendiği Kur'an'daki ayetleri reddettiği ortaya çıkmıştı.



