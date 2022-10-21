Artan enerji maliyetleri sonrası Almanya Federal Meclisi 200 milyar avroluk fonu onayladı Almanya’da hükümetin tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için oluşturduğu ve "artan gaz ve elektrik fiyatlarına karşı koruma şemsiyesi” olarak nitelendirilen 200 milyar avroluk fon Federal Meclis’ten geçti.

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