Dünya Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde Önleme Bölgesi ilan edildi
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Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde 'Önleme Bölgesi' ilan edildi

İngiltere'de yabani kuşlarda ve ticari tesislerde kuş gribi vakalarındaki artışın ardından riski azaltmak için ülke genelinde "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edildi.

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Haber Merkezi AA
Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde Önleme Bölgesi ilan edildi
İngiltere genelinde 3 Kasım 2021'de bazı bölgeler, "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edilmiş, bu ilan 29 Kasım'da tekrar uzatılmıştı.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Önleme Bölgesi" ilan edilmesiyle ülkedeki tüm kuş ve kümes hayvanları bakıcılarının, hayvanlarını kuş gribi tehdidinden korumak için katı biyogüvenlik önlemleri almalarının yasal zorunluluk olacağı belirtildi.

Duyurunun, Ekim 2021'in sonundan bu yana teyit edilen 190 vakayla "İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgını"yla karşı karşıya kalmasının ardından yapıldığı vurgulanan açıklamada, çiftliklerde yüksek düzeyde biyogüvenlik önlemleri uygulanmasının, hastalığın yayılma riskini azaltmada "en etkili yol" olduğuna işaret edildi.

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Açıklamada, özellikle İngiltere'nin doğusunun, kümes hayvanları ve kuşlarda görülen salgından kötü şekilde etkilendiğine dikkat çekilerek, İngiltere'nin birçok yerinde yabani kuşlarda salgınların görüldüğü belirtildi.

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"Halk sağlığına yönelik risk çok düşük"

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA), virüsün halk sağlığına yönelik riskinin çok düşük olduğunu belirttiği vurgulanarak, Gıda Standartları Ajansının (FSA) da kuş gribinin tüketiciler için çok düşük gıda güvenliği riski oluşturduğu açıklamasına yer verildi.

Ülkede, geçen yıl olağanüstü seviyeye çıkan kuş gribi salgını nedeniyle on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmişti.

İngiltere genelinde 3 Kasım 2021'de bazı bölgeler, "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edilmiş, bu ilan 29 Kasım'da tekrar uzatılmıştı.

Tüm çiftlik sahiplerine kümes hayvanlarını içeride tutmaları gerektiği uyarısında bulunulmuştu.

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