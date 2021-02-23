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AVRUPA

Aşırı sağ küresel tehdit: Pandemiyi de amaçları için kullanıyorlar

Aşırı sağ küresel tehdit: Pandemiyi de amaçları için kullanıyorlar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki konuşmasında beyaz üstünlükçü, aşırı sağ ve neo-Nazi hareketlerin küresel bir tehdit olduğunu söyledi. Guterres, bu yapıların koronavirüs pandemisini de kendi amaçları uğruna kullandıkları uyarısında bulundu.

Dış Haberler Yeni Şafak
Antonio Guterres
Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün BM İnsan Hakları Konseyi’nde yaptığı konuşmada beyaz üstünlükçü, aşırı sağ ve neo-Nazi hareketlerin küresel bir tehdit olduğunu ve koronavirüs pandemesini kendi amaçları uğruna kullandıkları uyarısında bulundu.

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"Yerel terör tehdidi olmanın ötesinde"

  • Cenevre’de konuşan Gueterres, nefret duygusuyla harekete eden grupların oluşturduğu tehlikenin günlük olarak arttığına işaret etti. BM Genel Sekreteri, “Beyaz üstünlükçü ve neo-Nazi hareketler yerel terör tehdidi olmanın ötesinde. Bu hareketler gittikçe sınır aşan tehditler haline dönüşüyor. Bugün bu hareketler birkaç ülkede birincil iç güvenlik tehdidi konumunda.” değerlendirmesinde bulundu.

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"Eyleme ihtiyacımız var"

Almanya, Hollanda, Fransa ve ABD’de aşırı sağ ve neo-Nazi hareketlerin sadece sosyal alanda değil siyasi zeminde de güçlendiği biliniyor. Gueterres konuşmasında "Bu yakın ve büyüyen tehdidi yenilgiye uğratmak için küresel koordinasyonla oluşturulmuş eyleme ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.

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