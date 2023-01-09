Dünya Aşırı sağcı bakan polise talimat verdi İsrailde Filistin bayrağı yasaklandı
ORTADOĞU

Aşırı sağcı bakan polise talimat verdi: İsrail'de Filistin bayrağı yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek büyük tepki toplayan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu kez de kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Aşırı sağcı bakan polise talimat verdi: İsrailde Filistin bayrağı yasaklandı
Foto/arşiv

Bakan Ben-Gvir Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bugün polise, herhangi bir Filistin bayrağının veya terör örgütüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti'ne karşı tahrik eden herhangi bir bayrağın dalgalanmasının yasaklanması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

"Tüm gücümüzle terör ve terör teşvikiyle mücadele edeceğiz" diyen aşırı sağcı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayraklarının dalgalandırılmasını yasakladı.

Ben-Gvir'in, İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filistinli mahkum Kerim Yunus'un 5 Ocak'taki tahliyesi sonrası Hayfa'daki köyü Ara'da Filistin bayrakları açılarak coşkuyla karşılanması üzerine böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

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