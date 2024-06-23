|
Dünya

Aşırı sıcaklar Bağdat'tı vurdu: Mesai saatlerine kısıtlama getirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarındaki mesai saatleri yerel saatle 07.30-12.30 arasına çekildi.

13:46 - 23/06/2024 Pazar
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dünya genelinde artan sıcaklıklar Irak'ta da hayatı felç etti.


Başkent Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle mesai saatlerinde yeni bir uygulamaya gidildi. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Bağdat'ta devlet kurumlarında mesai saatlerinin kısaltmasına karar verildi.


  • Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin verdiği talimat doğrultusunda bugünden itibaren 29 Haziran tarihine kadar yerel saatle 08.00'den 14.00'e kadar olan mesai saatleri 07.30 ile 12.30 arasına çekildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halk, gerekli olmadığı takdirde 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çağrıldı.


Açıklamada, açık havada bulunanları açık renkli giysiler giymeleri ve şapka takmaları konusunda uyaran bakanlık, halkı doğrudan güneş ışığına maruz kalmak ve serinlemek için nehirlere girmekten kaçınmaları konusunda da uyardı.



#Irak
#Bağdat
#hava durumu
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dul ve engelli aylıklarına temmuzda zam yapılacak mı? Dul ve yetim maaşı ne kadara olacak? Yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre maaş tablosu