Dünya Askeri Çerçeve Anlaşması Türkiye ve Macaristan arasında imzalar atıldı
AVRUPA

Askeri Çerçeve Anlaşması: Türkiye ve Macaristan arasında imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

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Haber Merkezi DHA
Askeri Çerçeve Anlaşması: Türkiye ve Macaristan arasında imzalar atıldı
Türkiye ve Macaristan arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını 'merhaba asker' diyerek selamlayan Szalay-Bobrovniczky, şeref defterini imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

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