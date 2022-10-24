Askeri Çerçeve Anlaşması: Türkiye ve Macaristan arasında imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını 'merhaba asker' diyerek selamlayan Szalay-Bobrovniczky, şeref defterini imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Görüşmelerin ardından Bakan Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.