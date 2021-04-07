Askeri cunta İngiltere'nin Myanmar Büyükelçiliği'ni işgal etti

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 600 gösterici hayatını kaybetti.

İngiltere Büyükelçiliği binasını işgal ettiler

Söz konusu olaylara dünyanın birçok ülkesi tepki gösterdi. ABD ve İngiltere, Myanmar'a yönelik yaptırım kararları aldı.

REKLAM

Bu gelişmelerin ardından askeri cunta, İngiltere'nin Myanmar Büyükelçiliği binasını işgal etti.

AFP haber ajansı, "işgal" açıklamasını büyükelçinin yaptığını ifade etti.

DÜNYA Myanmar'da darbeciler sivillere ateş açtı: 114 ölü

DÜNYA Myanmar'daki darbenin en küçük kurbanı: Protestoculara yapılan baskın sırasında 7 yaşında kız çocuğu öldürüldü