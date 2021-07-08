Astana görüşmelerinde DEAŞ'a karşı işbirliği kararı verildi

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran DEAŞ'a karşı işbirliğine devam edeceklerini belirtti.
16’ncısı düzenlenen Suriye konulu Astana Görüşmelerinde Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor. Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı’nın temsil ettiği toplantılarda Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan ve askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.
- Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’ın da katıldığı görüşmelerde Irak, Ürdün ve Lübnan gözlemci statüsüyle yer alıyor. İki gün sürecek toplantılarda Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olacak.