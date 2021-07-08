Dünya Astana görüşmelerinde DEAŞa karşı işbirliği kararı verildi
ORTADOĞU

Astana görüşmelerinde DEAŞ'a karşı işbirliği kararı verildi

Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin ikinci gününde yapılan ortak açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Astana görüşmelerinde DEAŞa karşı işbirliği kararı verildi
Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bir araya geldi.

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran DEAŞ'a karşı işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

16’ncısı düzenlenen Suriye konulu Astana Görüşmelerinde Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor. Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı’nın temsil ettiği toplantılarda Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan ve askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.

  • Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’ın da katıldığı görüşmelerde Irak, Ürdün ve Lübnan gözlemci statüsüyle yer alıyor. İki gün sürecek toplantılarda Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olacak.
Abone Ol Google News
Azmin zaferi

Azmin zaferi

Haluk Levent görme engelli Simay'a verdiği sözü tuttu.
Yıkılmadık, yıkılmayacağız

'Yıkılmadık, yıkılmayacağız'

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.
Şehit Mustafa Cambaz’ın hayali gerçek oldu: Ayasofya Camiinde Memleketimin Ulu Camileri fotoğraf sergisi açıldı

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Areda Piar araştırdı

Areda Piar araştırdı

Pandemide Türkiye tatilciler tarafından güvenli bulunuyor.
Son başvuru<br>tarihi 31 Ağustos

Son başvuru
tarihi 31 Ağustos

​Borcunu yapılandıracaklar için rehber yayımlandı.
Türkiye'de faaliyetlerine başladı

Türkiye'de faaliyetlerine başladı

​Bir Çinli üretici daha resmen varlık göstermeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.