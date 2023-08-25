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Dünya

Asyalı havayolundan ilginç karar: Yolcular uçuş öncesi tartılacak

Güney Kore'de artık Kore Havayolları ile uçan yolculardan uçağa binmeden önce tartıya çıkmaları istenecek. Karar, Seul'deki düzenleyicilerin uçak ağırlık ve denge standartlarını güncellemelerine yardımcı olmak için alındı.

10:27 . 25/08/2023 Cuma
Diğer
Asyalı havayolu.

Asyalı havayolu.

28 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar iç hat yolcuları için Seul'ün Gimpo Havalimanı'nda ve 8-19 Eylül arasında uluslararası yolcular için Incheon Havalimanı'nda tartım istasyonları kurulacak .


Havayolu, her yolcunun ağırlığını ve el bagajını kaydedecek ve bu kayıtlar ülkenin Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'na iletilecek.


Bakanlık daha sonra bu verileri tipik bir yolcunun ortalama ağırlığını hesaplamak için kullanacak ve bu veriler, oturma düzenlemeleri ve bir uçağın ne kadar ekstra yakıt taşıması gerektiğine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasında kullanılacak.


Toplanan veriler anonimleştirilecek

Havayolu personeli, aşırı kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayacağını ve toplanan tüm verilerin anonimleştirileceğini vurguladı.




#Güney Kore
#havayolu
#uçuş
#Seul
31 dakika önce
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