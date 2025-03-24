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Ateşkes görüşmeleri sürerken Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Ateşkes görüşmeleri sürerken Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

19:1724/03/2025, Pazartesi
IHA
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Füze saldırısında sanayi tesisinin hedef alındığı ve yerleşim yerlerinin hasar gördüğü de aktarıldı. (Foto: Arşiv)
Füze saldırısında sanayi tesisinin hedef alındığı ve yerleşim yerlerinin hasar gördüğü de aktarıldı. (Foto: Arşiv)

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da görüşmeler sürerken Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi. Sumy kentine düzenlenen saldırı sonucu 14'ü çocuk toplam 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlediği füze saldırısında 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yapılan görüşmeler devam ederken, Rusya Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi. Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlenen saldırıda 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Sanayi tesisinin hedef alındığı saldırıda yerleşim yerleri de hasar gördü.

Sumy Bölge Valisi Volodymyr Artiukh, "Düşman, şehir merkezine füze saldırısı düzenledi. Birkaç yüksek katlı bina ve bir okul hasar gördü. Çocuklar sığınaktaydı" dedi.

Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy'e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor.



#Rusya
#Ukrayna
#Füze Saldırısı

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